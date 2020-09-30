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Британский парламент принял спорный законопроект Джонсона о Brexit

Британские парламентарии одобрили законопроект о внутреннем рынке, предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном, несмотря на то, что он противоречит соглашению Великобритании о разводе с Европейским Союзом по Brexit.

Британский парламент принял спорный законопроект Джонсона о Brexit

Брюссель со своей стороны пообещал «принять законные меры», если это станет законом.

Законопроект был принят Палатой общин в третьем чтении во вторник вечером 340 голосами против 256. Теперь он будет передан в Палату лордов.

Что не так с законопроектом?

Направленный на упорядочение движения товаров и услуг между четырьмя странами, которые составляют Великобританию после Brexit, законопроект оказался спорным после того, как министр Тори признал, что он действительно нарушает международное право.

Если ЕС и Великобритания не придут к торговому соглашению, и - в соответствии с соглашением о Brexit - ЕС удержит Северную Ирландию на едином рынке, новый законопроект Великобритании отменит таможенную границу, которая затем возникнет между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании.

  • В тексте законопроекта прямо говорится, что его положения вступят в силу "несмотря на несоответствие или несовместимость" с международными законами или договорами.

Евросоюз категорически против

ЕС предупредил, что он "не будет стесняться" принимать меры, если Великобритания будет настаивать на законопроекте в его нынешнем виде.

  • Законопроект был встречен с шумом в Европе, а также у себя дома оппозицией и некоторыми консервативными депутатами. Все пять ныне живущих бывших премьер-министров также высказались против этого.

США тоже пытаются участвовать в дебатах

В США кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден также раскритиковал законопроект, заявив, что он поставит под угрозу Соглашение Страстной пятницы, которое принесло мир в Северную Ирландию в 1998 году. Жесткая граница между Северной Ирландией и Ирландской Республикой может стать одним из возможных последствий того, что Великобритания откажется от своей сделки с Брюсселем.

Однако министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб ответил на это обвинение, заявив в Вашингтоне, что если жесткая граница вернется в Северную Ирландию, то она будет установлена ЕС и "определенно не будет применена Великобританией."

 

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