Протестующие в Испании забросали полицию свиными головами

В испанской Каталонии сотни людей вышли на протесты против решения Верховного суда страны отстранить от должности регионального президента Кима Торра.

В этот раз вместо традиционных уже при столкновениях с полицией камней в стражей порядка полетели свиные головы.

По данным местных СМИ, Протесты были организованы комитетами обороны Республики. Митинг планировался возле здания прокуратуры.

На протяжении всего шествия раздавались неоднократные призывы к освобождению политических заключенных и каталонскому самоопределению, толпы кричали: "оккупационные войска вон!" и жгли мусорные баки.

Полицией было арестовано по меньшей мере пять человек.