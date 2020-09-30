Протестующие в Испании забросали полицию свиными головами

В испанской Каталонии сотни людей вышли на протесты против решения Верховного суда страны отстранить от должности регионального президента Кима Торра.
В этот раз вместо традиционных уже при столкновениях с полицией камней в стражей порядка полетели свиные головы.
По данным местных СМИ, Протесты были организованы комитетами обороны Республики. Митинг планировался возле здания прокуратуры.
На протяжении всего шествия раздавались неоднократные призывы к освобождению политических заключенных и каталонскому самоопределению, толпы кричали: "оккупационные войска вон!" и жгли мусорные баки.
Полицией было арестовано по меньшей мере пять человек.
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