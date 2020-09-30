Илон Маск не видит смысла в вакцине от Covid

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что ни он, ни его семья, скорее всего, "не будут принимать будущие коронавирусные вакцины, даже если они будут легко доступны".

И добавил:

"Пандемия уменьшила мою веру в человечество".

Он также осудил блокировки по всему миру и в США в частности, назвав их "неэтичными" и "фактическим домашним арестом"."

Маск сказал, что широко распространенные блокировки были ошибкой. По его мнению, только люди из группы риска должны помещаться на карантин "до тех пор, пока шторм не пройдет."

На вопрос журналиста о вероятном риске: "А Вы не боитесь, что кто-то умрет?" — Маск лаконично ответил: "Все умирают."