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Илон Маск не видит смысла в вакцине от Covid

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что ни он, ни его семья, скорее всего, "не будут принимать будущие коронавирусные вакцины, даже если они будут легко доступны".

Илон Маск не видит смысла в вакцине от Covid

И добавил:

"Пандемия уменьшила мою веру в человечество".

Он также осудил блокировки по всему миру и в США в частности, назвав их "неэтичными" и "фактическим домашним арестом"."

Маск сказал, что широко распространенные блокировки были ошибкой. По его мнению, только люди из группы риска должны помещаться на карантин "до тех пор, пока шторм не пройдет."

На вопрос журналиста о вероятном риске: "А Вы не боитесь, что кто-то умрет?" — Маск лаконично ответил: "Все умирают."

"Мы делали автомобили все это время, и это было здорово, — сказал он о заводах Tesla, которые не закрывались во время пандемии, вопреки правилам блокировки. — За все это время мы не пропустили ни одного дня. У нас был допуск к национальной безопасности, потому что мы выполняли работу по национальной безопасности. Мы отправили астронавтов на космическую станцию и обратно."

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