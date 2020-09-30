Уровень смертности от Covid-19 в Израиле выше, чем в США

Уровень смертности от коронавируса в Израиле на душу населения выше, чем в Соединенных Штатах, впервые с начала пандемии.

Об этом сегодня сообщила военная разведка этой страны.

Согласно данным task force, входящей в состав Управления военной разведки израильских сил обороны,

ежедневный уровень смертности, связанный с Covid-19, составляет 3,5 на миллион человек по сравнению с 2,2 на миллион в США.

"Ежедневная смертность на душу населения рассчитывается целевой группой в среднем за предыдущую неделю. Он также имеет более высокий уровень инфицирования и смертности на миллион человек, чем США, Франция, Великобритания, Италия, Австрия и Южная Корея", -говорится в опубликованном докладе.

Согласно документу, число подтвержденных новых случаев заболевания в стране остается самым высоким в мире.

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что

общее число погибших от пандемии составило 1507 человек,

с начала пандемии было зарегистрировано в общей сложности 233 554 подтвержденных случая заболевания,

65 025 из тих — тяжёлые.

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил, что нет никаких шансов на то, что продолжающийся трехнедельный запрет, введенный 13 сентября, будет снят в ближайшее время:

"Нет никакого сценария, что через десять дней мы все поднимем и скажем: Все кончено", — сказал министр.

Говоря о действующих в стране ограничениях, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что нынешняя блокировка продлится не менее месяца.

Напомним, общее число погибших в результате заражения коронавирусом превысило миллион человек во вторник.