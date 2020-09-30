Уровень смертности от коронавируса в Израиле на душу населения выше, чем в Соединенных Штатах, впервые с начала пандемии.
Об этом сегодня сообщила военная разведка этой страны.
Согласно данным task force, входящей в состав Управления военной разведки израильских сил обороны,
"Ежедневная смертность на душу населения рассчитывается целевой группой в среднем за предыдущую неделю. Он также имеет более высокий уровень инфицирования и смертности на миллион человек, чем США, Франция, Великобритания, Италия, Австрия и Южная Корея", -говорится в опубликованном докладе.
Согласно документу, число подтвержденных новых случаев заболевания в стране остается самым высоким в мире.
Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что
Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил, что нет никаких шансов на то, что продолжающийся трехнедельный запрет, введенный 13 сентября, будет снят в ближайшее время:
"Нет никакого сценария, что через десять дней мы все поднимем и скажем: Все кончено", — сказал министр.
Говоря о действующих в стране ограничениях, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что нынешняя блокировка продлится не менее месяца.
Напомним, общее число погибших в результате заражения коронавирусом превысило миллион человек во вторник.
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