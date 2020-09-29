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Совбез ООН призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе

Совет Безопасности ООН экстренно собрался на совещание из-за ситуации в Нагорном Карабахе, спорном регионе между Арменией и Азербайджаном, где, начиная с воскресенья, идут боевые действия.

Совбез ООН призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе

По результатам заседания Совбез призвал воюющие стороны к прекращению огня и возвращению к "содержательным переговорам".

"Члены Совета Безопасности выразили поддержку призыву Генерального секретаря к сторонам немедленно прекратить боевые действия, деэскалацию напряженности и безотлагательно вернуться к конструктивным переговорам", — говорится в заявлении председателя СБ ООН Абду Абарри, представляющего Нигер.

Абарри добавил, что совет осудил применение силы и выразил обеспокоенность столкновениями в этом районе.

Напомним, Нагорный Карабах — один из нескольких пограничных споров, оставшихся после распада Советского Союза. Анклав, населенный преимущественно армянами, был включен в границы Советского Азербайджана, но в 1988 году отделился и провозгласил себя Республикой Арцах. Ожесточенная война 1991-94 годов оставила большую часть Нагорного Карабаха под армянским контролем.

Азербайджан настаивает на возвращении этой территории, и последнее стремление Баку сделать это было поддержано соседней Турцией.

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