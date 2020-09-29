В сентябре процесс восстановления китайской экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, резко затормозился, сообщают аналитики Bloomberg.
Эксперты считают, что в настоящее время экономика страны откатывается назад. Отмечается спад деловой активности, снижение уровня продаж объектов недвижимости, автомобилей. Кроме того, наблюдается общая слабость фондового рынка.
В целом восстановление экономики идёт неравномерно: с одной стороны увеличиваются объёмы производства, а с другой — замедляется развитие развития малых предприятий.
В середине июля считалось, что экономика КНР первой смогла восстановиться после пандемии. Во втором квартале 2020 Китай стал единственной страной G20, чья экономика не рухнула, а выросла.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Международные компании выводят свои производства из Китая.
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