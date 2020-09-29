Восстановление экономики Китая замедлилось - Bloomberg

В сентябре процесс восстановления китайской экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, резко затормозился, сообщают аналитики Bloomberg.

Эксперты считают, что в настоящее время экономика страны откатывается назад. Отмечается спад деловой активности, снижение уровня продаж объектов недвижимости, автомобилей. Кроме того, наблюдается общая слабость фондового рынка.

В целом восстановление экономики идёт неравномерно: с одной стороны увеличиваются объёмы производства, а с другой — замедляется развитие развития малых предприятий.

В середине июля считалось, что экономика КНР первой смогла восстановиться после пандемии. Во втором квартале 2020 Китай стал единственной страной G20, чья экономика не рухнула, а выросла.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Международные компании выводят свои производства из Китая.