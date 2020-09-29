Белоруссия готовит санкции против стран Балтии

После того как МИД Латвии представил список, в котором фигурировала 101 фамилия различных белорусских чиновников, и объявил, что в отношении них будут введены санкции, в Минске решились на ответный шаг.

Аналогичный санкционный список "Made in Belarus" содержит 100 фамилий.

По данным пресс-секретаря МИД РБ Анатолия Глаза, санкции — адекватный и логичный ответ на "истеричные" действия со стороны стран Прибалтики. Он напомнил, что ряд государств региона не признают Лукашенко и считают его "причастным к фальсификациям".