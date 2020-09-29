После того как МИД Латвии представил список, в котором фигурировала 101 фамилия различных белорусских чиновников, и объявил, что в отношении них будут введены санкции, в Минске решились на ответный шаг.
Аналогичный санкционный список "Made in Belarus" содержит 100 фамилий.
По данным пресс-секретаря МИД РБ Анатолия Глаза, санкции — адекватный и логичный ответ на "истеричные" действия со стороны стран Прибалтики. Он напомнил, что ряд государств региона не признают Лукашенко и считают его "причастным к фальсификациям".
"Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран.
Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги", — сообщил для СМИ Глаз.
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