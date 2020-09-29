Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что американские специалисты готовят в Белоруссии резонансную провокацию.

"США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Беларуси. В работе с белорусской оппозицией американцы смещают фокус внимания на повышение активности ее силового крыла из числа радикальных националистов. Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов", — пояснил Нарышкин.

"По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Беларуси вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ.

Это расчет на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах", — добавил глава СВР.