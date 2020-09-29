Азербайджан пригрозил уничтожить армянские С-300

Если в зоне конфликта появятся армянские С-300, они будут уничтожены. С таким заявлением выступил начальник пресс-службы минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.

"По данным нашей разведки, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300, прикрывающие воздушное пространство Еревана, сняты с боевого дежурства и выдвигаются в направлении оккупированных территорий. Заявляем, что их ждет участь уничтоженной в Нагорном Карабахе военной техники армянской армии. Последние бои еще раз показывают, что миф о непобедимости армянской армии безоснователен", — сообщил Даргяхлы.

Напомним: конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября, на 29 сентября в регионе всё ещё идут бои разной степени интенсивности. Обе стороны отчитались о потерях, в том числе среди мирных жителей.

И в Армении, и в Азербайджане введено военное положение. На стороне Азербайджана готова выступить Турция — власти страны заявили о поддержке в том числе войсками, если таковая понадобится.