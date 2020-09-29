Вероятно, Париж поддерживает позицию экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Так встречу Тихановской и Макрона прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это право и президента Франции, и право этой гражданки Белоруссии. Мы уважаем право и его, и ее… По всей видимости, президент Франции поддерживает эту гражданку Белоруссии", — пояснил представитель Кремля.