Вероятно, Париж поддерживает позицию экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Так встречу Тихановской и Макрона прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это право и президента Франции, и право этой гражданки Белоруссии. Мы уважаем право и его, и ее… По всей видимости, президент Франции поддерживает эту гражданку Белоруссии", — пояснил представитель Кремля.
Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".