Турция: мы готовы поддержать Азербайджан на поле боя

Власти Турции обозначили свою принципиальную позицию по Нагорно-Карабахскому вопросу. Турецкая сторона готова помочь Азербайджану — причем как дипломатически, так и военными методами.

"Мы готовы поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя", — сообщает глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

Конфликт, по мнению турецкого чиновника, может решиться лишь одним путём: если Армения признает, что неправа, и уступит Азербайджану территории.

"Мы хотим, чтобы вопрос (Нагорного Карабаха) был решен коренным образом. Мы приложили к этому много усилий, но безуспешно", — подчеркнул Чавушоглу.

По словам политика, Турция помогала Азербайджану ранее — и планирует делать это и в будущем.

Напомним: конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. К концу дня обе стороны сообщили о потерях, а также уничтожении вражеской техники. Конфликт осудили многие страны, российская сторона готова помочь и стать дипломатическим посредником для скорейшего завершения военных действий.