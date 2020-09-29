Путин поздравил с днём рождения Берлускони

Президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Российский лидер и итальянский политик поговорили по телефону. Об этом сообщили в Кремле.