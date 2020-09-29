Президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.
Российский лидер и итальянский политик поговорили по телефону. Об этом сообщили в Кремле.
"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил с днем рождения бывшего председателя Совета министров Итальянской Республики, лидера партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Президент России также пожелал ему доброго здоровья и скорейшего восстановления после перенесенного заболевания коронавирусом", — отмечает пресс-служба Кремля.
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