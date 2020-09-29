Отношения РФ и Франции ухудшаются. Виноват Макрон?

Отношения Франции и России постепенно "остужаются", но французская сторона пока не делает даже попыток как-то их улучшить.

Помимо поддержки санкций (о бесполезности которых еще в 2019 году заявляли французские политики), Макрон уже 29 сентября плотно пообщался со Светланой Тихановской, тогда как российская сторона признала президентом Белоруссии Лукашенко.

Темы, которые обсудят Тихановская и Макрон, затронут скорее всего и белорусско-российские отношения. И от того, что скажет французский лидер, во многом зависит дальнейшая судьба "отопления" на линии "Париж — Москва".

При этом в "вопросе Навального" В Париже вроде бы согласны с Москвой: Германии все же стоит предоставить российским врачам доступ к материалам дела и оценочным экспертизам по "Новичку".

Но сообщил об этом не Макрон, а глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон. А Макрон в отношении "дела Навального" высказался однозначно: от Москвы хотелось бы получать "чёткие и ясные ответы"…