Тихановская планирует встретиться с Меркель

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что на следующей неделе планирует провести встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

29 сентября оппозиционер уже встретилась с французским лидером Эммануэлем Макроном, который пообещал ей помочь в освобождении политических заключённых Белоруссии.

По словам Тихановской, встречи с европейскими лидерами необходимы ей для мирного разрешения политического кризиса в Белоруссии.