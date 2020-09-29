Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз намерен продолжать давление на Белоруссию, а также вести переговоры с Россией.
По его словам, ЕС хочет принудить Минск освободить политических заключённых, а также провести новые президентские выборы под наблюдением международных экспертов.
"С этой целью мы, с одной стороны, намерены проводить политику давления на Минск с помощью санкций. А с другой — вести диалог с Россией", — отметил Макрон.
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