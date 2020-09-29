Макрон рассказал о давлении Евросоюза на Белоруссию

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз намерен продолжать давление на Белоруссию, а также вести переговоры с Россией.

По его словам, ЕС хочет принудить Минск освободить политических заключённых, а также провести новые президентские выборы под наблюдением международных экспертов.