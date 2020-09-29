Президент России Владимир Путин считает, что сейчас на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление.
Об этом российский лидер рассказал в видеообращении к участникам VII Форума регионов России и Белоруссии.
"Сейчас с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы еще раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре", — отметил Путин.
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