Путин высказался о внешнем давлении на Белоруссию

Президент России Владимир Путин считает, что сейчас на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление.

Об этом российский лидер рассказал в видеообращении к участникам VII Форума регионов России и Белоруссии.