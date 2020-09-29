В Министерстве обороны Азербайджана сообщили о ликвидации армянского полковника Карена Бабаяна в Нагорном Карабахе.
"В результате карательных мер азербайджанской армии уничтожен начальник артиллерии дислоцированной в направлении временно оккупированного Джабраильского района 18-й мотострелковой дивизии армянской армии полковник Карен Бабаян", — сообщили РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы министерства обороны полковника Вагифа Даргахлы.
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