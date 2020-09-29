Деркач: Запад должен вернуть Украине миллиарды долларов

Страны Запада должны Украине миллиарды долларов, и самое время их вернуть. Деньги из страны выводили под предлогом "прозападных реформ", что, по сути, сделало из Украины "колонию ЕС". А затем глава ЕСВД Жозеп Боррель выступил с заявлением: в ЕС не станут спонсировать Киев "как благотворители".

"Всего 13 миллиардов наших денег выведено и работает в юрисдикции США", — подсчитал народный депутат Андрей Деркач.

По его словам, из-за такой политики стран Запада на Украине были закрыты предприятия, а опустевшие полки поставщики наводнили, естественно, продукцией ЕС.

Такая риторика характерна для властей страны достаточно давно: например, еще в 2019 году бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко рассказал, что Запад просто-напросто обманул Киев и оставил его один на один с проблемами.