Словакия готова к введению ЧС из-за коронавируса

Правительство Словакии уже 30 сентября примет решение: вводить в стране ЧС из-за COVID-19 или нет. По словам властей, в первую очередь важны жизни и здоровье граждан.

Ранее в стране уже ввели дополнительные меры ограничения — в частности, по массовым мероприятиям и работе культурно-досуговых учреждений.

"Прошу прощения. Но жизнь и здоровье — безусловный приоритет. С сожалением ограничиваем массовые мероприятия, но ситуация в Словакии крайне серьёзная", — отметил в своем заявлении премьер-министр Словакии Игорь Матович.

Среднесуточный прирост больных в стране превысил на предыдущей неделе 500 случаев, поэтому уже с 1 октября вводятся следующие ограничения:

запрет массовых мероприятий (в том числе семейных и корпоративных);

свадьбы, похороны и крещения разрешены, но при соблюдении строжайших правил санитарии и защиты от коронавируса.

Ограничивать выезд или въезд из соседних Австрии и Венгрии власти не будут: там ситуация с приростом больных примерно такая же.