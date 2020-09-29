Правительство Словакии уже 30 сентября примет решение: вводить в стране ЧС из-за COVID-19 или нет. По словам властей, в первую очередь важны жизни и здоровье граждан.
Ранее в стране уже ввели дополнительные меры ограничения — в частности, по массовым мероприятиям и работе культурно-досуговых учреждений.
"Прошу прощения. Но жизнь и здоровье — безусловный приоритет.
С сожалением ограничиваем массовые мероприятия, но ситуация в Словакии крайне серьёзная", — отметил в своем заявлении премьер-министр Словакии Игорь Матович.
Среднесуточный прирост больных в стране превысил на предыдущей неделе 500 случаев, поэтому уже с 1 октября вводятся следующие ограничения:
Ограничивать выезд или въезд из соседних Австрии и Венгрии власти не будут: там ситуация с приростом больных примерно такая же.
Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".