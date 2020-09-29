Французский лидер Эммануэль Макрон проводит встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

"В данный момент Светлана Тихановская встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе", — сообщила пресс-служба Тихановской.

"Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели — новых свободных и прозрачных выборах, которые должны состояться в течение этого года", — отметила оппозиционер.