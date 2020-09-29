Армения объединится с Карабахом?

Руководство Республики Армения оценивает возможность союза с Республикой Нагорный Карабах (не признана). Союз в первую очередь будет носить военно-политический характер и поможет сторонам усилить друг друга.

"В нынешней ситуации активно обсуждаются наши возможные адекватные шаги параллельно с развитием событий. В частности, подписание военно-политического союза с Арцахом (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика)", — прокомментировала руководитель правящей фракции парламента "Мой шаг" Лилит Макунц.

Напомним, что военные действия в районе Нагорного Карабаха начались утром 27 сентября. Ситуация вызвала международный резонанс: её прокомментировали даже в Иране. Также в воскресенье президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил кризис с главной с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Россия готова выступить посредником и помочь с переговорами, позднее сообщили представители нашего МИД.