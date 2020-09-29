Минобороны Азербайджана: бои шли всю ночь

Свежие данные поступили из Нагорного Карабаха: согласно сводкам Минобороны Азербайджана, в ночь с 28 на 29 сентября в регионе продолжались интенсивные боевые действия.

По уточнённым данным, бои велись за позиции на Физули-Джебраильском и Агдере-Тертерском направлениях — армянская армия несколько раз атаковала, пытаясь продвинуться вперед.

Итоги ночных боев ещё подводятся, но, по данным Минобороны Азербайджана, в результате столкновений уничтожена как минимум одна колонна армянской бронетехники. Это случилось на перегоне "Мадагиз — Агдере". Также в Баку уверены: удалось уничтожить и батарею орудий, которая должна была прикрывать колонну.

Также в ведомстве опровергли данные о якобы сбитом самолете ВВС Азербайджана.

Напомним: конфликт в Нагорном Карабахе вступил в новую фазу 27 сентября. Рано утром войска Армении атаковали несколько азербайджанских населенных пунктов.