Ион Алиман, мэр румынской деревни Девеселу, умерший от осложнений коронавируса две недели назад, одержал уверенную победу на местных выборах — получил 64% голосов и был переизбран на третий срок.
Официальные лица заявили, что его имя уже было напечатано на бюллетенях и не могло быть удалено после того, как он умер в столице страны Бухаресте 15 сентября.
В день оглашения итого выборов, как сообщают местные СМИ, жители деревни посетили могилу Алимана, чтобы отдать дань уважения.
"Это ваша победа", — говорит мужчина на одном из видео, распространённом в соцсетях.
"Он был для нас настоящим мэром", — сказала женщина местному изданию ProTV. - Он встал на сторону деревни, соблюдал все законы. Я не думаю, что мы снова увидим такого мэра, как он."
Ион Алиман, бывший морской офицер, был членом левой социал-демократической партии (СДП) и в понедельник ему исполнилось бы 57 лет.
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