Иранский МИД: война - не решение вопроса

Азербайджану и Армении стоит остановить кровопролитие, заключить перемирие и сесть за стол переговоров. Военные конфликты никогда не были оптимальным вариантом решения споров, а другие игроки региона устали мириться с постоянными столкновениями.

Такую позицию занял МИД Ирана — официальный представитель ведомства прокомментировал кризис в Нагорном Карабахе.

"Военный путь не является устойчивым решением спора. Иран немедленно призвал дружественные ему государства Армению и Азербайджан прекратить конфликт и как можно скорее начать переговоры", — подчеркнул официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Хатибадзе сообщил, что Иран постарается в меру своих возмоэностей сделать все для остановки конфликта. Уже известно, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф поговорил со своими коллегами в Баку и Ереване, выразив желание и готовность работать над ситуацией совместными усилиями.