Глобальное число жертв COVID-19 перевалило за миллион

Число людей во всем мире, умерших от COVID-19, перевалило за миллион. На утро вторника, 29 сентября, погибли 1 000 555 пациентов с коронавирусом.

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире достигло 33 273 720.

Об этом сообщил ведущий глобальную статистику пандемии Университет Джона Хопкинса.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал эту цифру "ошеломляющей" и "мучительной вехой":

"И все же мы никогда не должны терять из виду каждую отдельную жизнь, — сказал он в своём видеообращении. — Они были отцами и матерями, женами и мужьями, братьями и сестрами, друзьями и коллегами. Боль умножена на жестокость этой болезни".

По словам генсека международной организации,

"потрясениям от последствий коронавируса, начавшимся почти 10 месяцев назад, не видно конца".

Гутерриш в очередной раз призвал страны к сотрудничеству, чтобы совместными усилиями преодолеть трудности:

"Мы можем преодолеть это испытание. Но мы должны учиться на своих ошибках. Важно ответственное лидерство. Важна наука. Важно сотрудничество. Дезинформация же убивает", — сказал он.

Генсек ООН напомнил также о необходимости ношения масок, мытья рук и соблюдения социальной дистанции.