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В США заблокировался сервис службы спасения 911

Полиция по меньшей мере 6 штатов: Миннесоты, Аризоны, Калифорнии, Невады, Северной Каролины и Пенсильвании столкнулась с проблемой отключения систем экстренного вызова спасательной службы 911.

В США заблокировался сервис службы спасения 911

Сбой был настолько масштабным, что пришлось направлять жителям сообщения с указанием альтернативных телефонных номеров.

До настоящего времени точная причина обрушения сервиса службы спасения США не названа. Основная версия — технический сбой в облачных вычислительных службах Microsoft Azure.

Ранее Microsoft предупреждала о "возможных" неполадках в общедоступных и правительственных облаках Azure. Службы Office 365 и Outlook компании также столкнулись с проблемами.

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