В США заблокировался сервис службы спасения 911

Полиция по меньшей мере 6 штатов: Миннесоты, Аризоны, Калифорнии, Невады, Северной Каролины и Пенсильвании столкнулась с проблемой отключения систем экстренного вызова спасательной службы 911.

Сбой был настолько масштабным, что пришлось направлять жителям сообщения с указанием альтернативных телефонных номеров.

До настоящего времени точная причина обрушения сервиса службы спасения США не названа. Основная версия — технический сбой в облачных вычислительных службах Microsoft Azure.

911 services are down in the City of Tucson. If you need to make an emergency call, dial 520-372-8011. We will let you know when 911 is back online. pic.twitter.com/aDfAIX3yDU