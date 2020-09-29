Амёба naegleria fowleri убила 6-летнего ребёнка

В американском штате Техас 6-летний мальчик умер от редкой инфекции. Врачи смогли определить, что в организм ребёнка из водопроводной сети Лейк-Джексона попала амёба naegleria fowleri.
Губернатор Техаса Грег Эбботт опубликовал заявление, в котором утверждает, что "naegleria fowleri была обнаружена в 3 из 11 тестов воды в озере Джексон, штат Техас".
"Амеба, которая может вызвать инфекцию головного мозга, представляет "неминуемую угрозу общественному здоровью и безопасности, включая гибель людей", — говорится в документе.
ДЛЯ СПРАВКИ
Техасская комиссия по качеству окружающей среды выпустила предупреждение о потенциальном загрязнении воды и посоветовала восьми общинам не потреблять водопроводную воду.
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