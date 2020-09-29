Амёба naegleria fowleri убила 6-летнего ребёнка

В американском штате Техас 6-летний мальчик умер от редкой инфекции. Врачи смогли определить, что в организм ребёнка из водопроводной сети Лейк-Джексона попала амёба naegleria fowleri.

Губернатор Техаса Грег Эбботт опубликовал заявление, в котором утверждает, что "naegleria fowleri была обнаружена в 3 из 11 тестов воды в озере Джексон, штат Техас".

"Амеба, которая может вызвать инфекцию головного мозга, представляет "неминуемую угрозу общественному здоровью и безопасности, включая гибель людей", — говорится в документе.

ДЛЯ СПРАВКИ

Найденная в теплой пресной воде и почве, naegleria fowleri может заразить людей, если загрязненная вода попадает в нос.

Затем амеба перемещается в мозг, что приводит к состоянию, называемому амебным менингоэнцефалитом — смертельной инфекцией мозга.

Симптомы включают рвоту, галлюцинации и судороги, причем смерть обычно наступает в течение одной или двух недель после начала инфекции.

Техасская комиссия по качеству окружающей среды выпустила предупреждение о потенциальном загрязнении воды и посоветовала восьми общинам не потреблять водопроводную воду.