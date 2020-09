Сотни людей в Греции вышли на улицы Афин и Салоник в знак протеста против приезда в страну госсекретаря США Майка Помпео.

Местные СМИ сообщают о беспорядках у здания американского посольства.

Марш протеста, организованный студентами и левыми группами, оставался мирным на протяжении большей части своего маршрута. Демонстранты несли красные флаги и скандировали лозунги, в том числе "Помпео никому не нужен! и еще: "Янки, иди домой!"

Но ситуация накалилась, когда протестующие подошли к посольству США – там их дубинками и слезоточивым газом встретила полиция.

Protest outside the US Embassy in Athens against Secretary Pompeo's visit to #Greece. Very strong police presence, earlier they used tear gas against the protesters. pic.twitter.com/YbkcOpBtSO