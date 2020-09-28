Что случится в США, если Трамп проиграет?

Предвыборная гонка в Штатах подходит к своему апогею: обвинения звучат все громче, а обещания "хорошей жизни" — все чаще. Но что случится, если команда Трампа проиграет?

Журналисты издания The Atlantic предупреждают: Трамп учёл такой сценарий. Более того — он к нему активно готовится.

"Если результаты будут близкими, мы вполне можем увидеть затяжную послевыборную борьбу в судах и на улицах", — сообщается в издании.

Дело в том, что (по мнению профессора юридической школы Калифорнийского университета Ричарда Л. Хасена) Трамп "играет на опережение": используя как свои возможности в Вашингтоне, так и свои связи со времен бытия бизнесменом по всей стране, он хочет затруднить однозначное подведение итогов выборов.

Многочисленные нестыковки в законах, активный "прозвон" слабых мест системы в тех штатах, где дела у президента США пока идут неважно, социальные медиа и СМИ — все это команда Трампа намерена "выжать до последней капли".

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