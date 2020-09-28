Немецкое правительство не согласно с Бундестагом по "СП-2"

Планируемые Штатами санкции в отношении проекта "Северный поток — 2" будут нарушать международное право. Поэтому германские власти очень сильно сомневаются в том, что они вообще законны.

Об этом сообщил по итогам работы кабинета министров страны его глава Штеффен Зайберт.

"Правительство ФРГ не согласилось с выводами Бундестага о санкциях в отношении "Северного потока-2"", — высказался Зайберт.

Напомним: ранее немецкие власти пытались спасти "Северный поток — 2" от санкций "мирным" путем. Планировался "обмен": в Германии строили и наполняли американским газом новые хранилища (примерная стоимость проекта оценивалась в 1 млрд долларов), а Штаты взамен не выдвигали новых санкций. Однако переговоры провалились.

"Северному потоку — 2" палки в колёса вставляют ещё и международные страховщики: группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась включаться в проект и страховать суда, которые нужны для завершения работ.