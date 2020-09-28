Эрдоган: настало время покончить с оккупацией

Президент Турции Тайип Эрдоган сделал заявление по Нагорно-Карабахскому конфликту. Турецкий лидер считает, что настала пора прекратить "оккупацию Арменией" территорий Азербайджана и настало время "расплачиваться по счетам".

"Пришло время покончить с оккупацией Армении, время платить по счетам. Иначе Армения и будет и дальше своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана", — отметил Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле. "За 30 лет они не смогли решить этот вопрос. И сделали все, чтобы он не решился. Сейчас они нас учат, а иногда и угрожают. Они спрашивают: есть ли там (в Карабахе — ред.) турецкие военные? Поставляет ли Турция оружие? Те, кто это спрашивает, сами на север Сирии тысячи грузовиков оружия отправили", — обвинил турецкий лидер ОБСЕ в "медлительности" по данному вопросу.

Ранее спикер парламента Турции Мустафа Шентоп официально заявил, что "Армения — террористическое государство, угрожающее не только Азербайджану, но и миру во всем регионе". А по мнению президента Азербайждана Ильхама Алиева, существование Армении "сегодня является угрозой для региона".

Президент Армении Никол Пашинян также выступил с обращением, в котором подчеркнул: Армения должна существовать вечно. Поэтому армяне "не уступят ни миллиметра".