Армения обвиняет Турцию в "прямом присутствии" в Карабахе

Министерство иностранных дел Армении обвинило Турцию в "прямом присутствии на арене боевых действий" в Нагорном Карабахе.

По информации ведомства, азербайджанские военные используют турецкое оружие, а также боевые беспилотники.