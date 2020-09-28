Министерство иностранных дел Армении обвинило Турцию в "прямом присутствии на арене боевых действий" в Нагорном Карабахе.
По информации ведомства, азербайджанские военные используют турецкое оружие, а также боевые беспилотники.
"Согласно информации, полученной из достоверных источников, Турция вербует зарубежных боевиков-террористов и переправляет их в Азербайджан. Одновременно Турция на уровне высшего руководства предоставляет полноценную политическую и пропагандистскую поддержку Азербайджану", — утверждают в армянском МИД.
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