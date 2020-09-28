Вмешаются ли Штаты в конфликт между Арменией и Азербайджаном

Стала известна реакция американских властей на происходящее в Нагорном Карабахе. Конфликт — под наблюдением, и американцы "посмотрят, получится ли что-то сделать для его остановки".

Американской власти выгодно сейчас оставить этот конфликт "как есть" или стоит вмешаться? Какие "политические очки" принесет и тот, и другой варианты? Об этом — эксклюзивный комментарий "Правде.Ру" Ивана Коновалова, политолога, военного эксперта, директора по развитию фонда содействия технологиям XXI века.

"Не будут они вмешиваться. Соединенные Штаты никогда не вмешивались в карабахский конфликт. Они всегда предпочитали стоять в стороне, критиковать Россию, которая единственная что-то делает и делает достаточно успешно, каждый раз разводя противоборствующие стороны. А Соединенные Штаты, которые входят в минскую группу и в 90-е годы пытались представить свои планы по мирному регулированию, поняли, что они ничего не смыслят в том, что происходит на Кавказе. Не понимают межэтнические противоречия, клановые, исторические, традиционные. И поэтому не вмешиваются. При случае иногда критикуют, не более того. И в этот раз они, естественно, никуда не полезут, потому что ситуация такая: для Соединенных Штатов достаточно неопределенно, на чьей стороне выступать в данном конфликте, каким образом его урегулировать.

США всегда вмешиваются только тогда, когда точно знают, что за это им ничего не будет