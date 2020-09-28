Стала известна реакция американских властей на происходящее в Нагорном Карабахе. Конфликт — под наблюдением, и американцы "посмотрят, получится ли что-то сделать для его остановки".
Американской власти выгодно сейчас оставить этот конфликт "как есть" или стоит вмешаться? Какие "политические очки" принесет и тот, и другой варианты? Об этом — эксклюзивный комментарий "Правде.Ру" Ивана Коновалова, политолога, военного эксперта, директора по развитию фонда содействия технологиям XXI века.
"Не будут они вмешиваться.
Соединенные Штаты никогда не вмешивались в карабахский конфликт. Они всегда предпочитали стоять в стороне, критиковать Россию, которая единственная что-то делает и делает достаточно успешно, каждый раз разводя противоборствующие стороны.
А Соединенные Штаты, которые входят в минскую группу и в 90-е годы пытались представить свои планы по мирному регулированию, поняли, что они ничего не смыслят в том, что происходит на Кавказе. Не понимают межэтнические противоречия, клановые, исторические, традиционные. И поэтому не вмешиваются. При случае иногда критикуют, не более того.
И в этот раз они, естественно, никуда не полезут, потому что ситуация такая: для Соединенных Штатов достаточно неопределенно, на чьей стороне выступать в данном конфликте, каким образом его урегулировать.
Встать над схваткой они не могут, потому что у них особое отношение с Турцией, а у Турции особые отношения с Азербайджаном. Кроме того, сам фактор противостояния на Южном Кавказе (бывшее советское Закавказье, теперь Южным Кавказом называют) между НАТО, который туда пытается проникнуть во главе с Соединенными Штатами, естественно, конфликтует с российскими интересами — это тоже присутствует.
Вы когда-нибудь видели, что американцы во что-нибудь вмешивались, кроме тех случаев, когда они точно понимают, что они вмешаются и за это им ничего не будет? Например, разбомбить Югославию или разбомбить Ирак. Они вмешаются только в такого рода ситуации.
Какого-то мирного плана, мирного урегулирования никогда в современной истории человечества Соединенные Штаты не предлагали", — рассказал Коновалов читателям "Правды. Ру".
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