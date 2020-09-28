"Каждая страна имеет право на сопротивление агрессии"

27 сентября 2020 года ситуация вокруг Нагорного Карабаха коренным образом изменилась. Двадцать шесть лет переговоров и консультаций, которые вяло продолжались после приостановки боевых действий в апреле 1994 года, ни к чему не привели.

В этой ситуации представляется даже непринципиальным вопрос: с чьей стороны прозвучал первый выстрел? Хотя жертвы армянских обстрелов гражданских объектов ранним утром того дня миру предъявлены. Как известно, ни одно государство мира не признало так называемой "Нагорно-Карабахской республики", и занимаемая ею территория всеми, в том числе и Организацией Объединенных Наций признается как часть территории Азербайджана. Оккупация территории Нагорного Карабаха, длящаяся уже почти тридцать лет, не прекращалась.

Любое государство имело и имеет законное право начать освобождение своих земель, захваченных у него вооруженным путем. Для этого не нужно никаких формальных поводов. Каждая суверенная страна имеет право на защиту и самооборону, на сопротивление агрессии.

Армянская сторона упрямо стояла на требовании признания законной оккупации и аннексии азербайджанской территории, и не шла ни на какие компромиссы. Власти упорно торпедировал все попытки мирного решения карабахской проблемы. "Мирный процесс" превращался в форменное издевательство.

Помимо самого факта захвата земель, следует отметить сотни тысяч азербайджанских беженцев из Нагорного Карабаха и окружающих его районов. Эти люди лишены возможности вернуться к своим родным очагам, на земли предков. Уже выросло целое поколение беженцев, которое родилось в изгнании, и ни разу не видело могилы своих дедов и прадедов. Об их трагедии нельзя забывать.

Последние заявления премьер-министра Пашиняна, по сути, продемонстрировали миру его недоговороспособность. Предъявленные им Азербайджану семь условий, ясно показывают, что нынешние власти не хотят мирного пути урегулирования конфликта. Кроме того, под премьером в последние дня стало шататься кресло — внутриполитическая ситуация в Армении обострилась, и арест лидера оппозиции Гагика Царукяна ясно об этом свидетельствует. Поэтому Пашинян, похоже, избрал самый простой — и самый опасный путь поднятия утраченной популярности и укрепления своих позиций — через разжигание напряженности вокруг Нагорного Карабаха.

В эти сложные и драматические дни идет и информационная война. В эфир и Интернет выливаются потоки дезинформации, прямой лжи и оскорблений. Поэтому чрезвычайно важно сохранять трезвую голову, не поддаваться на провокации, и разъяснять миру, всем людям доброй воли, истинное положение вещей, знакомить с фактами тех, кто их не знает.

Мировые лидеры обратились к руководству двух стран с призывом незамедлительно прекратить боевые действия, но пока никто не говорит о давлении на ту или другую сторону с целью "принуждения" к прекращению военных действий. Но в любом случае ясно одно: итогом разрешения ситуации должно стать всеобъемлющее урегулирование, основанное на справедливости и международном праве.

Сергей Фесенко, политолог