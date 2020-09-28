На Украине начали расшифровку чёрных ящиков разбившегося Ан-26

Украинские специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев разбившегося под Харьковом Ан-26.

Сообщается, что чёрные ящики находятся в удовлетворительном состоянии и информация на них сохранена. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.