Украинские специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев разбившегося под Харьковом Ан-26.
Сообщается, что чёрные ящики находятся в удовлетворительном состоянии и информация на них сохранена. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
"Бортовые самописцы найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты, и 27 сентября 2020 года авиационные эксперты под контролем Госбюро расследований начали процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно три-пять дней", — пояснил чиновник.
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