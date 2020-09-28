В Бакинском международном аэропорту Гейдар Алиев временно ввёл ограниченный режим работы из-за военного положения в стране.

Ранее власти Азербайджана ввели в республике военное положение из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

"Приостановлены все рейсы "Азербайджанских Авиалиний" (AZAL) по направлению "Баку-Нахчыван-Баку", запланированные до 30 сентября включительно. Также отменены авиарейсы AZAL по маршрутам "Баку-Лондон-Баку", запланированные на 1 октября, и "Баку-Берлин-Баку", запланированные на 2 октября", — сказано в сообщении пресс-службы аэропорта.