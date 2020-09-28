Жители Парижа выступили против антикоронавирусных мер

Парижане снова недовольны мерами, которые власти страны ввели из-за пандемии коронавируса.

На этот раз протесты у Дома инвалидов в столице страны собрали людей, занятых в гостиничном и ресторанном бизнесе. Недовольство спровоцировали очередные "меры против заражения": во Франции работает метро, но при этом заведения развлекательного и досугового формата хотят закрывать в 22 часа, а также ввести "против них" ещё более серьёзные ограничения.

"Мы не понимаем, как население, толпящееся скорее в метро, чем в наших ресторанах, окажется в большей безопасности после введения этих мер. Мы не понимаем, почему вирус никому не угрожает в 21:59, а в 22:01 уже готов всех нас убить", — рассказал прессе Стефан Манигольд, представитель митингующих.

Меры ожидаются весьма жёсткие: помимо запрета работы после 22 часов, заведения ещё и не смогут продавать алкоголь (причём уже после 20 часов), а группы более 10 человек размещать будет строго запрещено. Таким образом, парижские отельеры и рестораторы недосчитаются солидной доли прибыли.