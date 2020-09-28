Александр Рар: Меркель - за правозащитников

Ангела Меркель посетила Алексея Навального, но СМИ об этом узнали постфактум. К чему "секретность", зачем нужны такие визиты и что они дают Меркель?

Об этом для "Правды. Ру" — немецкий политолог, журналист-международник Александр Рар:

"По всей видимости, Меркель действительно тайно навестила Навального. Об этом пишут немецкие газеты. Я думаю, они проверяют свои данные. Но сама Меркель не афишировала этот визит. Если утечка пошла, то, скорее, от людей Навального, которым, конечно, хотелось и похвастаться, и представить этот визит все-таки канцлера Германии к их больному начальнику как сенсацию, как жест уважения, доброй воли, может быть, как политический жест, потому что канцлер не просто так навестила Навального. Пока неизвестно на самом деле, о чем говорили. Я думаю, что круг участников этой встречи был минимально узок. Поэтому информация о том, что там было на самом деле сказано и не сказано, так скоро не просочится. Я помню, что госпожа Меркель тоже встретила Ходорковского, который был в 2013 году амнистирован Путиным и попал в Германию. Она тоже его тогда пригласила в ведомство канцлера для встречи. Она встречалась, например, с Далай-ламой, китайским оппозиционером. Она любит подчеркивать свое отношение к так называемым критикам правительства в авторитарных странах, если так можно сказать. Она за правозащитников.

"Меркель не хочет лишний раз провоцировать Кремль"