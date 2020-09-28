Ангела Меркель посетила Алексея Навального, но СМИ об этом узнали постфактум. К чему "секретность", зачем нужны такие визиты и что они дают Меркель?
Об этом для "Правды. Ру" — немецкий политолог, журналист-международник Александр Рар:
"По всей видимости, Меркель действительно тайно навестила Навального. Об этом пишут немецкие газеты. Я думаю, они проверяют свои данные.
Но сама Меркель не афишировала этот визит. Если утечка пошла, то, скорее, от людей Навального, которым, конечно, хотелось и похвастаться, и представить этот визит все-таки канцлера Германии к их больному начальнику как сенсацию, как жест уважения, доброй воли, может быть, как политический жест, потому что канцлер не просто так навестила Навального.
Пока неизвестно на самом деле, о чем говорили. Я думаю, что круг участников этой встречи был минимально узок. Поэтому информация о том, что там было на самом деле сказано и не сказано, так скоро не просочится.
Я помню, что госпожа Меркель тоже встретила Ходорковского, который был в 2013 году амнистирован Путиным и попал в Германию. Она тоже его тогда пригласила в ведомство канцлера для встречи. Она встречалась, например, с Далай-ламой, китайским оппозиционером. Она любит подчеркивать свое отношение к так называемым критикам правительства в авторитарных странах, если так можно сказать.
Она за правозащитников.
Меркель все время хочет показывать (и это тоже для нее важно), что она придерживается политических либеральных ценностей, то есть защиты демократии, прав человека во всем мире. Такой визит, конечно, демонстрирует, что она симпатизирует Навальному с его отравлением. Факт, что до сих пор, во всяком случае, неясно, о чем они говорили.
И эта информация не была официальной. Это свидетельствует о том, что Меркель не хочет лишний раз провоцировать Кремль или российское правительство демонстративной встречей с их оппонентом
Мне кажется, что нужно посмотреть и послушать, еще подождать, будет ли вообще информация о содержании разговора. До тех пор можно только подтвердить, что эта встреча имела место, но не больше", — рассказал читателям "Правды. Ру" Александр Рар.
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