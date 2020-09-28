Навальный подтвердил встречу с Меркель

Алексей Навальный подтвердил информацию, которая ранее появилась в СМИ, о встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель во время лечения в берлинской клинике "Шарите".

Однако блогер отверг заявления о том, что встреча носила "секретный" характер.

"Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", — пояснил оппозиционер.

Ранее о контакте Навального и Меркель в клинике узнала немецкая газета Der Spigel.