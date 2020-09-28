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Скончался основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов

В возрасте 96 лет ушёл из жизни советский и российский физик и правозащитник, основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов.

Сообщение о смерти учёного появилось на официальном сайте организации.

"27 сентября 2020 года Юрий Федорович Орлов, основатель и первый председатель Московской Хельсинкской группы, ушел от нас на 97-м году жизни. Физик, правозащитник, мыслитель, он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением", — сказано в сообщении.

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