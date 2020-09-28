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Депутат Рады: в падении Ан-26 виноваты власти Украины

В катастрофе Ан-26 под Харьковом виновны власти Украины. Причина трагедии — в плачевном состоянии ВС Украины, которые в ходе всех попыток реформирования, смен власти и перестановок в правительстве так и не были нормально модернизированы.

Депутат Рады: в падении Ан-26 виноваты власти Украины

В армии страны всё ещё используют "арсенал", полученный при СССР — так что итоги закономерны. Такое мнение высказал депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

"Все истории о реформировании армии, помпезные рассказы о модернизированных ВСУ — разбиваются о такие трагедии. Становится ясно, что это была всего лишь манипуляция и обман.

Мы продолжаем стрелять из автоматов Калашникова, ездить на танках, построенных в Советском Союзе, летать на доисторических самолётах, которым по 50 лет. Мы кричим о декоммунизации, но не хотим менять устаревшую технику.

И этот сюрреализм забирает человеческие жизни", — высказался Кива.

По словам политика, таких трагедий получится избегать лишь при "профессионалах у власти".

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