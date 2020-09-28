Стала известна реакция американских властей на происходящее в Нагорном Карабахе. Конфликт — под наблюдением, и американцы "посмотрят, получится ли что-то сделать для его остановки".
Об этом рассказал на одном из брифингов Дональд Трамп:
"Мы очень внимательно смотрим за этим. Это только произошло, мне известно об этом. В том регионе у нас [со многими] хорошие отношения. Мы посмотрим, можем ли мы это остановить", — уточнил американский президент.
Также ситуацию прокомментировал главный конкурент Трампа на выборах, Джо Байден:
"Администрация Трампа также должна активизировать свои дипломатические усилия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ Францией и Россией, чтобы добиться мирного урегулирования и поддержать меры укрепления доверия", — отметил политик.
Напомним о ситуации: 27 сентября стало известно о том, что армия Армении начала обстрел территорий Азербайджана. В Баку заявили, что есть убитые и раненые, а также провели ответную операцию.
Колонна протестующих заблокировала проспект Независимости в белорусской столице.