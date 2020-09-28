В Китае подтвержден случай бубонной чумы

Власти юго-западной китайской провинции Юньнань в воскресенье подтвердили: в уезде Мэнхай 3-летний ребёнок заразился бубонной чумой.
"Предполагаемый случай бубонной чумы с участием 3-летнего ребенка в уезде Мэнхай провинции Юньнань, о котором впервые сообщалось в четверг, был диагностирован как подтвержденный случай в воскресенье вечером", — сообщает сегодня Шанхайский новостной сайт thepaper. cn со ссылкой на юньнаньский Центр по контролю и профилактике заболеваний.
"Поскольку пациент принимал антибиотики для лечения, чумные бациллы не были сразу обнаружены в образцах тестов. Но когда антитела, связанные с чумой, размножились в лабораторных образцах, случай был в конечном итоге подтвержден", — говорит Сун Чжичжун, директор Юньнаньского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
Напомним, ранее Юньнань уже сообщала о случаях бубонной инфекции, подчёркивая, что вероятность передачи инфекции от человека к человеку минимальна.
Вот и в этот раз, по словам Сун,
"в близлежащих деревнях не было обнаружено никаких новых подозрительных случаев заболевания".
Вскоре после того, как был выявлен этот случай, местные власти приступили к чрезвычайным мерам IV уровня для предотвращения распространения чумы.
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