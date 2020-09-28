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Больницы Армении прекратили приём плановых пациентов ради раненых

Десятки машин скорой помощи курсировали минувшей ночью по единственной безопасной трассе между Арменией и Карабахом. Путь по ней от Еревана до Степанакерта занимает порядка шести часов.

Об этом сообщил в соцсетях военкор Семён Пегов. На опубликованном им видео — колонны медицинских машин, едущих в обе стороны по пока ещё непростреливаемой трассе.

"Вторая трасса, по информации проекта WarGonzo, закрыта не только из соображений безопасности, но и из-за того, что отдельные её участки разбиты турецкими ударными беспилотниками", — пишет Пегов.

Военкор отметил также, что в сторону Карабаха ночью же двигались автобусы с добровольцами.

Как сообщил Минздрав Армении,

"больницы страны из-за боевых действий прекращают плановый приём пациентов. Принимать будут только тех, чьё состояние требует неотложной медпомощи, остальных выпишут с последующим амбулаторным контролем".

Напомним, в воскресенье премьер-министр Армении заявил о начале войны с Азербайджаном.

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