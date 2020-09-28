Легенда американского футбола сорвал попытку похищения своего внука

Легенда американского футбола Джо Монтана и его жена спасли своего девятимесячного внука от попытки похищения.

Об этом сегодня сообщает ВВС со ссылкой на власти Лос-Анджелеса.

"Департамент шерифа округа Лос-Анджелес сообщил, что неизвестная женщина вошла в дом супругов Монтана в Малибу и схватила спящего ребенка из манежа. Четырехкратный чемпион Суперкубка и его жена Дженнифер попытались разрядить обстановку и попросили женщину вернуть ребенка, прежде чем последовала драка, и миссис Монтана смогла безопасно вырвать ребенка из рук похитительницы", — говорится в сообщении полицейского департамента.

Подозреваемая в налёте на дом экс-футболиста, опознанная как Содсай Далзелл, скрылась с места преступления, но затем был поймана. Ей уже предъявлено обвинение в попытке похищения и краже со взломом.

Джо Монтана, которому сейчас 64 года, провел большую часть своей карьеры в Сан-Франциско 49ers и широко известен как один из величайших защитников всех времен. Во время своего расцвета в 1980-х годах он был прозван "возвращающимся ребенком", потому что был известен тем, что создавал выигрышные тачдауны в последнюю минуту.