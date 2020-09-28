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Швейцарские Альпы и часть Германии завалило снегом

В ночь на понедельник в нескольких частях Швейцарии, Австрии и Германии прошёл обильный снегопад. Сообщается, что осадки в виде мокрого снега последовали за резким понижением температуры воздуха.

Швейцарские Альпы и часть Германии завалило снегом

Швейцарское метеорологическое агентство сообщило, что в городе Монтана, расположенном в южном кантоне (штат) Вале, выпало «почти 10 дюймов (25,5 см) снега - новый рекорд для этого времени года».

По данным синоптиков,

в некоторых районах Австрии снегопад был зафиксирован на высоте 1805 футов над уровнем моря.

"Зима приближается, очевидно, с удвоенной силой".

Фермерский альманах (справочник, который содержит прогнозы погоды) недавно опубликовал расширенный прогноз на сезон 2020-2021 годов, который показывает, что предстоящая зима может быть жестоко холодной и снежной для большей части региона.

"Основываясь на нашей проверенной временем формуле погоды, прогноз на предстоящую зиму выглядит намного иначе, чем в прошлом году: нас ждут очень интенсивные похолодания и снегопады", - сказал редактор издания Питер Гейгер.

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