В "деле сына Джо Байдена", рьяно отрицавшемся демократами в США, Сенат поставил точку. Проведенное расследование подтвердило: Хантер Байден использовал политическую позицию своего отца для бизнеса.

"Несмотря на то, что у него не было никакого опыта в газовом бизнесе и никаких интересов или связей на Украине, Хантер Байден был назначен в совет директоров украинской газовой компании Burisma. В период с ноября 2014 года по октябрь 2015 года он получил "консультативный гонорар" — более $16,5 млн долларов. Депутаты украинского парламента Александр Дубинский и Андрей Деркач подтвердили, что Байден-младший получил эту огромную сумму не из-за своих "блестящих бизнес-решений или рекомендаций", а потому, что и украинские политики хотели получить доступ в правительство Соединенных Штатов Америки через сына тогдашнего вице-президента США Джо Байдена", — говорится в опубликованной части доклада Сената США под названием "Хантер Байден, Буризма и коррупция: влияние на правительственную политику США".