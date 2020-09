Около 200 человек были задержаны в воскресенье В Белоруссии во время митингов, в ходе которых оппозиция провела “народную инаугурацию” экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Эта акция, как сообщают местные СМИ, была организована в ответ на «тайную индукцию» Александра Лукашенко, состоявшуюся в начале минувшей недели.

Today's march in Minsk from above. Despite poor weather, some 30 to 50 thousand people take part in it.

Video by: @tutby pic.twitter.com/dDCgdOZlfM