Если Эммануэль Макрон считает, что главы государств должны уйти в отставку из-за уличных протестов, то он должен был сам покинуть свой пост, когда демонстранты в желтых жилетах вышли на улицы Франции.
С таким заявление выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Как зрелый политик белорусский президент посоветовал своему французскому коллеге "не отвлекаться, а сосредоточиться на внутренних делах Франции. По крайней мере, начать решать те многочисленные проблемы, которые накопились в стране", — говорится в документе, подготовленном пресс-службой Лукашенко.
Кроме того, белорусский президент отметил, что
наряду с желтыми жилетами Франция также должна иметь дело с движением BLM, а также с "мусульманскими протестами" — очевидно, имея в виду антиисламофобские демонстрации 2019 года.
Отвечая Макрону, Лукашенко язвительно заметил, что Минск готов предоставить площадку для переговоров о "мирном переходе власти от французского президента к любой из вышеупомянутых группировок."
Заявление белорусского президента прозвучало после того, как Макрон — напомним — заявил в интервью Le Journal du Dimanche:
"ясно, что Лукашенко должен уйти, так как его авторитарная администрация не может принять демократию.
Колонна протестующих заблокировала проспект Независимости в белорусской столице.