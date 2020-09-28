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Лукашенко считает Макрона "незрелым политиком"

Если Эммануэль Макрон считает, что главы государств должны уйти в отставку из-за уличных протестов, то он должен был сам покинуть свой пост, когда демонстранты в желтых жилетах вышли на улицы Франции.

Лукашенко считает Макрона

С таким заявление выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Как зрелый политик белорусский президент посоветовал своему французскому коллеге "не отвлекаться, а сосредоточиться на внутренних делах Франции. По крайней мере, начать решать те многочисленные проблемы, которые накопились в стране", — говорится в документе, подготовленном пресс-службой Лукашенко.

Кроме того, белорусский президент отметил, что

наряду с желтыми жилетами Франция также должна иметь дело с движением BLM, а также с "мусульманскими протестами" — очевидно, имея в виду антиисламофобские демонстрации 2019 года.

Отвечая Макрону, Лукашенко язвительно заметил, что Минск готов предоставить площадку для переговоров о "мирном переходе власти от французского президента к любой из вышеупомянутых группировок."

Заявление белорусского президента прозвучало после того, как Макрон — напомним — заявил в интервью Le Journal du Dimanche: 

"ясно, что Лукашенко должен уйти, так как его авторитарная администрация не может принять демократию.

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