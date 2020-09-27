США призвали Армению и Азербайджан "прекратить боевые действия"

Госдепартамент США призвал Азербайджан и Армению "немедленно прекратить боевые действия" после того, как азербайджанские войска начали наступление на Нагорный Карабах.

"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают эту эскалацию насилия", — говорится в воскресном пресс-релизе Госдепартамента.

Заместитель госсекретаря США Стивен Бигун призвал обе стороны "немедленно прекратить боевые действия, использовать существующие прямые коммуникационные связи между ними, чтобы избежать дальнейшей эскалации и избежать бесполезной риторики и действий"."

Военные действия между Азербайджаном и поддерживаемым Арменией Нагорно-Карабахским регионом вспыхнули после того, как азербайджанские войска начали наступление в воскресенье утром. Баку заявил, что отвечает на обстрелы своих сил, но Ереван отверг это оправдание, обвинив своего оппонента в "нарушении шаткого перемирия".

Напомним, что и Армения, и Азербайджан заявляли о своих военных победах в течение всего воскресенья, публикуя видео атак в интернете. Сообщается о гибели около двух десятков человек, причем обе стороны заявляют о жертвах среди гражданского населения.

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